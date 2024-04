Digitales Lernen App bringt Düsseldorfer Kindern spielerisch das Mülltrennen bei

Schon seit Jahren bietet die Awista in Kindertagesstätten und Grundschulen eine Abfallberatung an. Dabei soll den Kindern beigebracht werden, in welche Tonne welcher Abfall gehört. Jetzt wurde die App „Die Müll-AG“ in einer Düsseldorf-Edition veröffentlicht, und Kinder ab vier Jahren können (in Begleitung von Erwachsenen) spielerisch die Mülltrennung lernen und dies als Ergänzung zur Awista-Beratung in Familien nutzen.