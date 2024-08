Digitalisierung in Düsseldorf App „Gut versorgt in...“ gibt jetzt auch Hitze-Tipps

Die App ist schon seit 2019 Kooperationspartner des Amtes für Soziales und Jugend der Stadt und richtet sich besonders an die oben genannte Zielgruppe. In der App finden sich viele Informationen und Tipps rund um das Thema Älterwerden. Es werden aber auch Adressen von Dienstleistern und Ärzten aufgeführt sowie Alltagstipps aufgeführt, darunter in den Bereichen Sport, Freizeit, Gesundheit, Pflege, Beratung, Sicherheit und Düsselpass.