Prozess in Düsseldorf Apotheker kämpfen jetzt vor Gericht gegen Ablehnung der Stadt

(semi) Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt das Verwaltungsgericht Düsseldorf am 8. März: Fünf Apotheker wehren sich dort gegen die Entscheidung der Stadt Düsseldorf, ihnen eine Betriebserlaubnis zu verweigern. Zwei der Kläger sind Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft (oHG), die drei Apotheken in Düsseldorf betreibt; die übrigen drei Kläger sind wiederum Gesellschafter einer oHG mit zwei Apotheken in Aachen. Sie wollen die Handelsgesellschaften zusammenzuführen: Die entstehende oHG soll – nach der Schließung einer Apotheke in Düsseldorf – die verbleibenden zwei Apotheken in Düsseldorf (darunter die Hauptapotheke) und zwei Apotheken in Aachen führen.