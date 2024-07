Neue Show im Apollo in Düsseldorf Apollo Varieté nimmt Besucher mit ins „Crazy Candyland“

Ihre Tochter Sandra Wagner war zum ersten Mal dabei. „Es war ein sehr unbeschwerter Abend, an dem man einfach abschalten konnte. Manche Stellen waren auch sehr lustig.“ Besonders gut hat ihr das Rollschuh-Duo gleich am Anfang gefallen, aber die insgesamt gute Mischung hat sie überzeugt. Das Duo Stardust aus Vlada und Yevhenii überzeugte bereits „Britain‘s Got Talent“-Juror Simon Cowell mit seiner spektakulären Rollschuh-Nummer. Atemberaubend wurde es auch, als Artist Dmytro Malakhov seine Handstandakrobatik präsentierte. Das Duo Dasha und Vadym verzauberte die Besucher hoch in der Luft.