Geldinstitut aus Düsseldorf : Apobank legt beim Gewinn zu

(oks) Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apobank) hat im ersten Halbjahr 2019 einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 31,9 Millionen Euro erzielt. Das teilte das Institut in einer Erklärung mit. Die Genossenschaftsbank mit Sitz in Düsseldorf konnte ihre Erträge trotz eines schwierigen Marktumfeldes um rund eine halbe Million Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Denn der Zinsüberschuss hat sich positiv entwickelt. Er stieg von 339,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018 auf 357,9 Millionen in diesem Jahr. Das entspricht einem Anstieg um 5,4 Prozent. Auch der Provisionsüberschuss ist um 3,9 Prozent auf 90,5 Millionen Euro gestiegen.