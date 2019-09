Bauprojekt Düsseldorf Flingern : Anwohner der Kiefernstraße fordern neuen Bebauungsplan

Düsseldorf Die Anwohner der Kiefernstraße fordern ausreichend bezahlbaren Wohnraum in dem neuen Bauprojekt, das auf dem Parkplatz des B8 Centers Flingern entstehen soll. Gestern haben sie eben dort interessierte Bürger eingeladen, um über das Vorhaben und ihre Vorschläge zu informieren.

„Wir sehen es vor allem als problematisch an, dass auf dem Gelände eine große Anzahl von Mikro­apartments entstehen soll“, erklärt Andrea Schmitz-Faas, Anwohnerin der Kiefernstraße. „Die unterliegen nicht der Mietpreisbremse und werden dann auch noch den Mietspiegel nach oben drücken, mit der Konsequenz, dass auch die anderen Wohnungen in der Umgebung langfristig teurer werden.“

Auch Betti Tielker, die ebenfalls in der Kiefernstraße wohnt, möchte keine solchen Wohneinheiten. „“Der Bebauungsplan ist 20 Jahre alt. Da ist es jetzt an der Zeit diesen zu ändern“, so Tielker. „Außerdem ist es uns wichtig, dass wir als Anwohner von Anfang der Planungen an mit ins Boot geholt werden.“