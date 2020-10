Wut über Pöbler und Raser in Düsseldorf : Polizei spricht mit Altstadt-Anwohnern

Düsseldorf Ein Polizeiinspektor diskutierte im Schlüssel mit Bewohnern der Alt- und Carlstadt über Autotuner und Pöbler. Zwei Bürgerinitiativen machen sich stark für Ruhe und Frieden in ihren Wohngebieten.

Am Dienstagabend haben sich rund 35 Düsseldorfer im Brauhaus zum Schlüssel versammelt, die zum Teil seit mehreren Jahrzehnten im Herzen der Stadt leben. Die Verzweiflung war den Menschen deutlich anzumerken. In einem mehrstündigen Gespräch stand Thorsten Fleiß, der Leiter der Polizeiinspektion Mitte, Rede und Antwort.

Die neue Initiative „Rheinkultur“ mit Bewohnern der Carlstadt, des Horionplatzes, des Mannesmannufers bis hin zum Fürstenwall hatte die Veranstaltung initiiert, weil Probleme mit Pöbeleien und der Autotuner-Szene Überhand nehmen. Maria Beck, Stimmtrainerin und Schwester von Bäckermeister Josef Hinkel, ist hier federführend. Hinkel – er war ebenfalls am Dienstag dabei – ist wie seine Schwester leidenschaftlicher Düsseldorfer und hat sich als CDU-Ratsherr und stellvertretender Vorsitzender der Altstadtgemeinschaft einige Themen auf die Fahne geschrieben. Etwa, gegen „PS-Protze“ am Mannesmannufer vorzugehen – dieses Problem nahm die Polizei bereits in Angriff. Auch die neue Bürgerinitiative Altstadt war geladen. Hier haben Anwohner rund um Sankt Lambertus und den Stiftsplatz mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie die Anwohner rund um die Carlstadt.

Schnell machten die Anwohner ihre Probleme griffig: Zumeist jugendliche Pöbler formieren sich an bestimmten Plätzen im Großraum Altstadt, „wo wir leben und unsere Ruhe haben wollen“, sagte eine Düsseldorferin. Von Wildpinklern war die Rede, von Drogenhandel, Rasern, Bedrohungen, von geparkten E-Scootern, die den Weg versperren und solchen, die auf Fußwegen gefahren werden, „so dass wir uns wundern, dass es so wenig Unfälle gibt“. Ein großes Unsicherheitsgefühl verspüren viele Düsseldorfer mittlerweile, die im Zentrum der Stadt leben, die Freitag- und Samstagabende seien für sie „der vollkommene Horror“.

Fleiß versicherte, dass die Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt und Polizei bestens sei. Er räumte aber auch ein, dass er und seine Kollegen nach den Corona-Lockerungen vor großen Herausforderungen stünden. Die Rheinuferpromenade, der Burgplatz und die Freitreppe an den Kasematten seien die Haupt-Problemorte. Hier zeige die Polizei starke Präsenz. Das habe eine Verdrängung zur Folge, und zwar in Richtung Stiftsplatz, Carlstadt oder auch Kö-Bogen. Erneut plädierte der Leiter der Polizeiinspektion Mitte dafür, „Anzeigen zu erstatten, so dass wir Platzverweise aussprechen können“. Dass die Wochenenden auch für die Beamten ein Horror sein dürften, legt diese Aussage Fleiß’ nahe: „Es vergeht keines, an dem wir es nicht mit Angriffen zu tun haben, bei denen Messer oder Glas im Spiel sind.“