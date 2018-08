Düsseldorf - Anwohner beschweren sich über Sexgäste am Angermunder See

Angermunder See in Düsseldorf

Der Baggersee in Angermund ist wieder in der Diskussion. Foto: RP, Andreas Bretz

Düsseldorf Angermunder Bürger bitten Minister Reul um Hilfe gegen rücksichtslose Badegäste, die betrunken herumpöbeln, falsch parken und rasen. Oft begegne man auch Nackten, die sich auf Internetportalen zum Sex am See verabredet hätten.

Der heiße Sommer lässt in Angermund ein altes Problem neu hochkochen: Scharenweise pilgern Sonnenhungrige derzeit durchs Wohngebiet zum Baggerloch und oft spät in der Nacht lärmend zurück. „Wir Anwohner trauen uns kaum mehr hinaus“, sagt einer, der seinen Namen nicht in den Medien sehen will. „Beim abendlichen Hundespaziergang wird man von Betrunkenen angepöbelt, nicht selten begegnet man Nackten, die sich auf einschlägigen Internetportalen zum Sex am See verabredetet haben.“