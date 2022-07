Ärger wegen Dreck und Lärm : Anwohner wollen gegen Düsseldorfer Rheinkirmes klagen

Timm Moll ärgert sich über den Umgang mit den Rheinwiesen und die Zustände bei der Kirmes. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Anwohner beklagen nach der Düsseldorfer Rheinkirmes Verkehrschaos, Dreck und Schäden an den Wiesen. Timm Moll schlägt eine Verlegung zur Messe in Stockum vor. Was Bezirkspolitik und Messe dazu sagen.