Mails an Ministerpräsidentin Anwalt wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe der Beleidigung

Mit einem flammenden, mehrstündigen Plädoyer in eigener Sache hat sich ein 56-jähriger Anwalt am Montag gegen jeden Vorwurf einer Beleidigung zur Wehr gesetzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er eine amtierende Ministerpräsidentin in zwei E-Mails als „Russenliebchen“ bezeichnet und auch mitgeteilt haben, die Politikerin sei korrupt und lasse sich von Russen kaufen.