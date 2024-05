Fall am Amtsgericht Düsseldorf Anwalt selbst vor Gericht – weil er Ministerpräsidentin als „Russenliebchen“ bezeichnete

Im Abstand von vier Tagen hatte sich der Volljurist angeblich zunächst direkt an die Landes-Chefin, dann an die Poststelle der von ihr geführten Landesregierung gewendet. Während die erste Mail noch mit den Worten „sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin“ begann, schien der Respekt des Verfassers vor der Politikerin nur wenige Tage später schon deutlich gesunken: Die zweite Mail begann nur noch mit der Anrede „Frau Ministerpräsidentin“. Das allein wäre nicht strafbar. Doch im ersten Text wurde der Politikerin wegen einer behaupteten Nähe zum russischen Putin-Regime bereits Landesverrat vorgeworfen, ihr politisches Wirken wurde in dieser Mail als „widerlich und vollkommen unakzeptabel“ bezeichnet und ihr Rücktritt gefordert: „Sie dürfen kein öffentliches Amt hierzulande bekleiden“, hieß es dort weiter. In der Folge-Mail wurde die Landes-Chefin dann als „Russenliebchen“ betitelt. Auch wurde ihr in diesem zweiten Text vorgeworfen, sie würde Putin als „Massenmörder die Stange halten“.