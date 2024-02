Bezahlte Elternzeit Düsseldorfer Anwältin bekommt knapp 4000 Euro im Monat

Wer in einer Wirtschaftskanzlei arbeiten will, muss das große Ganze sehen, die Zusammenhänge verstehen – deshalb ist es eigentlich etwas zu klein, diesen Artikel mit der Zahl 4000 Euro zu beginnen. Aber tatsächlich bekommt die Düsseldorfer Anwältin Hannah Besting von Februar bis August monatlich ungefähr so viel von ihrem Arbeitgeber, damit sie in ihrer Elternzeit finanziell unabhängig bleibt und danach wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt.