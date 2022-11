Prozess in Düsseldorf Anwälte von mutmaßlicher Dealerin protestieren vor Gericht

(wuk) Mit der Verlesung der Anklage und heftigem Protest der Anwälte hat am Dienstag beim Landgericht der Prozess gegen eine mutmaßliche Dealerin (31) begonnen. Die Frau soll von Anfang bis Mitte 2020 in einer Vielzahl von Fällen den illegalen Drogentransport einer Bande per Lkw von Spanien nach Deutschland sowie in die Schweiz mit organisiert haben. Konkret nennt die Anklage sieben Fälle, in denen mehr als 250 Kilogramm Marihuana, Kokain sowie Haschisch im Gesamtwert von nahezu 750.000 Euro illegal eingeschmuggelt und verkauft worden sein sollen.