Düsseldorf: Antonow-Flugzeug ist am Flughafen gelandet

Riesiges Transportflugzeug : Antonow ist in Düsseldorf gelandet

Düsseldorf Darauf haben Flugzeug-Fans tagelang gewartet: Die Antonow 124 ist am Mittwochmorgen auf dem Düsseldorfer Flughafen gelandet. Es ist das weltweit größte in Serie gebaute Transportflugzeug. Inzwischen ist auch bekannt, welche Fracht sie an Bord hat.

Eigentlich hätte die Antonow 124 bereits vergangene Woche in Düsseldorf landen sollen. Zahlreiche Flugzeug-Fans, so genannte Planespotter, hatten der Ankunft der Maschine entgegen gefiebert. Doch dann verschob sich die Landung des Riesen-Fliegers immer weiter.

Am Mittwochmorgen ist die Maschine schließlich um kurz nach 9.00 Uhr auf dem Düsseldorfer Flughafen gelandet. An Bord sind Bauteile für den Industriekonzern Siemens, wie unsere Redaktion erfuhr. Die Ladung soll 55 Tonnen schwer sein.

Nach Angaben von Flightradar24 war die Maschine am 16. Oktober in Kiew gestartet und nach Al-Kharj in Saudi-Arabien geflogen. Von dort ging es zum Flughafen Hambantota in Sri Lanka, dann nach Jakarta (Indonesien), Dhaka (Bangladesch) und Aşgabat (Turkmenistan). Schließlich flog die Antonow nach Düsseldorf. Wie Flightradar24 weiter berichtet, dauerte der rund 4250 Kilometer lange Flug rund sieben Stunden.

Flugzeugfans haben nur wenige Stunden Zeit für ein Foto der Antonow: Ihr Abflug ist am Mittwoch gegen 12.00 Uhr geplant.

