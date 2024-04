Antik-Markt in Düsseldorf gut besucht Von Goldschmuck über Meissener Porzellan bis zu Möbeln

Düsseldorf · Zahlreiche Besucher wurden am Sonntag in die Schadow Arkaden in der Düsseldorfer Innenstadt gelockt. Dort boten rund 50 Händler bei dem beliebten Antik-Markt ihre Waren an.

14.04.2024 , 16:39 Uhr

Zahlreiche Besucher kamen am Sonntag zum Antik-Markt in die Schadow Arkaden. Foto: Christoph Schroeter

Von Christoph Schroeter

Von fünf Euro bis zu Summen deutlich im vierstelligen Bereich konnten Besucher des Antik-Marktes in den Schadow Arkaden in der Düsseldorfer Innenstadt ausgeben. Mehr als 50 Händler aus NRW, den Niederlanden, Belgien und ganz Deutschland hatten dort ihre Stände aufgebaut und boten hochwertige Antiquitäten, Vintage und Raritäten zum Kauf an. Die zahlreichen Besucher, darunter auch viele aus dem Ausland, drängten sich an den Verkaufsständen. Meissener Porzellan, feine Gläser aus dem frühen 20. Jahrhundert, antiker Silber- und Goldschmuck aber auch mannsgroße Skulpturen sowie Sessel und Tische warteten dort auf Käufer. Die ausgezeichneten Preise wurden von den Besuchern oft nur als Anhaltspunkt genommen, überall wurde gehandelt, oft mit glücklichem Ende. Adelheid Schmidt aus Köln war am Sonntag zu Besuch bei einer Freundin in der Landeshauptstadt. „Die hat dann den Vorschlag gemacht, hierher zu gehen“, erklärt sie. Und das sei wirklich eine gute Idee gewesen. „Ich habe für knapp hundert Euro diesen Silberring gekauft“, sagt sie und zeigt das gute Stück an ihrem Finger. „Der passt wie angegossen und das Beste: Er ist einem Ring sehr ähnlich, den ich früher einmal besessen habe, der mir aber leider abhandengekommen ist.“ Nicht nur die Käuferin aus der Domstadt war zufrieden, auch die befragten Händler. „Das gute Wetter hat sicherlich geholfen, dass hier so viel Publikum unterwegs ist“, sagte einer von ihnen.

(csr)