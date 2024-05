Anti-Rassismus-Projekt in Düsseldorfer Grundschule Fast jeder von ihnen wurde schon rassistisch beschimpft

Anfang des Jahres haben sich die Schüler der Klasse 4b an der katholischen Herman-Gmeiner-Grundschule in Hassels viele Sorgen gemacht, als sie davon hörten, dass die AfD intern darüber diskutiert, wie man alle Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben kann, Stichwort Remigration. Die Angst saß tief bei den Zehn- und Elfjährigen, vor allem auch deswegen, weil fast jeder von ihnen schon selbst Opfer eines rassistischen Übergriffs geworden ist. Und umso dringlicher war es für ihre Klassenlehrerin Eva Peters, Schulsozialarbeiterin Beate Lendzian-Piel und Arev Arzuman, die unter anderem in der 4b Sprachförderung anbietet, dass die Mächen und Jungen nicht sprachlos bleiben.