Kundgebung auf den Rheinwiesen : Hunderte demonstrieren in Düsseldorf gegen Corona-Maßnahmen

Zur Anti-Corona-Demo in Düsseldorf waren bis zu 3000 Teilnehmer erwartet worden – es kamen einige Hundert. Foto: Hendrik Gaasterland

Düsseldorf In Düsseldorf hat am Sonntagnachmittag die Anti-Corona-Demo mit Hunderten Menschen begonnen – weit weniger als die erwarteten 3000 Teilnehmer. Am späteren Nachmittag soll noch eine weitere Veranstaltung stattfinden.

Auf den Rheinwiesen in Düsseldorf haben sich am Samstag Hunderte Menschen versammelt, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Der Anmelder der Kundgebung, Michael Schele von der Gruppe Querdenken, hatte mit bis zu 3000 Teilnehmern gerechnet. Vor dem Beginn der Veranstaltung kontrollierte der Ordnungs- und Servicedienst, ob die wegen der Pandemie geltende Maskenpflicht und die Abstandsregeln eingehalten wurden. Zudem kreiste über dem Veranstaltungsort am Rhein am Nachmittag ein Polizeihubschrauber. Um kurz vor 16 Uhr startete die Kundgebung.

Eigentlich hatten die Demonstranten durch die Innenstadt ziehen wollen, Kostenpflichtiger Inhalt das untersagte die Stadt jedoch am Freitag. Der Umzug sei mit Blick auf das Abstandsgebot und die Kontrolle der Maskenpflicht nicht verantwortbar. Am Mittwoch hatten Anmelder, Stadt und Polizei die Details des Tages besprochen.

Für den späteren Nachmittag hat Markus Sonnenberg von der Gruppe Querdenken aus Leverkusen eine weitere Kundgebung auf dem Marktplatz angemeldet. 120 Menschen sollen dort zusammenkommen. Vor Ort an den Rheinwiesen war am Sonntag auch Florian Josef Hoffmann von der AfD, der im September als Oberbürgermeisterkandidat angetreten war. Er tauschte sich vor Beginn der Veranstaltung mit Organisator Michael Schele aus.

Ursprünglich war die Demo am Sonntag für bis zu 10.000 Teilnehmer geplant gewesen. Bei einem Protestzug im September waren rund 4500 Menschen auf die Straße gegangen.

