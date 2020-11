Rund 300 Teilnehmer : Anti-Corona-Demo verlief friedlich

Düsseldorf Ab Montag werden die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verschärft. Das regt vor allem Menschen auf, die den staatlichen Kurs kritisch sehen. Eine Düsseldorfer Protestkundgebung ist umstritten - und Anlass für eine Gegendemo.

Unmut über den „Maskenzwang“: Aus Protest gegen Corona-Maßnahmen sind in Düsseldorf und Recklinghausen Kritiker auf die Straße gegangen. Polizeiangaben zufolge waren es in der Landeshauptstadt mehrere Hundert Teilnehmer, die am Samstagnachmittag zu der Veranstaltung der selbst ernannten „Corona Rebellen“ auf einen großen Platz am Rhein kamen. Angemeldet waren 300.