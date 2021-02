Hochansteckende Mutation : Anteil britischer Corona-Variante in Düsseldorf auf über 40 Prozent gestiegen

Eine Frau hält in einem Covid-19 Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Der Anteil der hochansteckenden britischen Coronavirus-Mutation in Düsseldorf steigt. Am Dienstag lag er noch bei 27 Prozent, am Donnerstag wurde er bereits bei mehr als 40 Prozent der in städtischen Testeinrichtungen festgestellten Corona-Infektionen registriert.

Die Stadt Düsseldorf verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Infektionen mit der sogenannten britischen Corona-Variante. Der Anteil der offenbar hochansteckenden Mutation an den festgestellten Corona-Infektionen wuchs bis zum Donnerstag auf mehr als 40 Prozent, wie die Stadt mitteilte.

Am Dienstag hatte er noch 27 Prozent und am Mittwoch 30 Prozent betragen. Parallel stieg auch die Sieben-Tage-Inzidenz von 33,8 auf zuletzt 44,9. Damit, so die Stadt, seien auch keine rechtlichen VoraussetzungenKostenpflichtiger Inhalt für etwaige Lockerungen gegeben. Diese könnten nur mit Zustimmung des Landes vorgenommen werden, sofern der Inzidenzwert eine Woche lang unter 50 liegt und stetig sinkt.

Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW sind aktuell rund 740 Personen in Düsseldorf infiziert. Von den Infizierten werden 86 in Krankenhäusern behandelt, davon 17 auf Intensivstationen. 15.600 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 261 (+5) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Seit Impfstart Ende Dezember sind in Düsseldorf 24.452 Menschen geimpft worden, davon haben 10.277 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Erst am Mittwoch waren in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Corona-Ausbrüche in der Kita im Familienzentrum Weltenbummler in Heerdt und im Seniorenheim Walter-Kobold-Haus in Wittlaer festgestellt. Mit Stand Mittwoch, 17. Februar, wurden im Familienzentrum zwei Kinder und fünf Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet. Davon wurde in zwei Fällen die britische Virus-Variante nachgewiesen. Im Walter-Kobold-Haus wurden 27 Bewohner und 15 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet. Bisher konnte keine Virus-Variante nachgewiesen werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch den Anteil der zuerst in Großbritannien entdeckten Virusvariante an den Corona-Infektionen in Deutschland auf mehr als 22 Prozent beziffert.

(csr/AFP)