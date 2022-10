Energiekrise in Düsseldorf : Wie Fachleute den Ansturm auf Brennholz und Öfen erleben

Die Ofenbauer Christoph Lüpken (v.l.) und Ralf Hermanns aus Düsseldorf berichten von vielen Kundenanfragen in Zeiten der Energiekrise. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ofenbauer aus Düsseldorf verzeichnen in ihren Geschäften eine enorm gestiegene Nachfrage. Auch der Bedarf an Brennholz ist aktuell hoch. „Das ist Wahnsinn“, so die Meinung.