Nach Großeinsatz in Düsseldorf-Oberbilk : Sicherheitsbehörden prüfen mögliche Anschläge auf Gülen-Anhänger

Düsseldorf Eine Woche nach dem Großeinsatz in einem Düsseldorfer Hotel steht die Vermutung im Raum, dass der festgenommene 40-Jährige Anschläge auf Anhänger der Gülen-Bewegung geplant haben könnte. In dem Zimmer soll eine Namensliste gefunden worden sein.

Der 40-jährige Mann, der vergangene Woche in einem Hotel in Düsseldorf-Oberbilk festgenommen wurde, könnte Anschläge auf Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung geplant haben. Deutsche Sicherheitsbehörden prüfen diese Vermutung derzeit, sicher sei das aber noch nicht, meldete die Deutsche Presse-Agentur am Freitag mit Bezug auf Sicherheitskreise.

Die Polizei hatte am Freitag vergangener Woche nach einem Zeugenhinweis das Hotel in Oberbilk geräumt und durchsucht. Eine akute Gefahrenlage wurde befürchtet, hieß es von den Ermittlern. Die Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, dass sie wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittle. Der 40-jährige türkische Staatsangehörige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.