Kandidatin aus Düsseldorf bei „Wer wird Millionär?“ Eine TV-Teilnahme als Überraschung vom Ehemann

Unangenehm sei ihr das nicht gewesen, erzählt Annelie Köglmeier im Gespräch mit unserer Redaktion. Wie sich wohl der Moderator mit den Fragen fühlte, könne sie nicht einschätzen. In dem Gespräch ging es auch darum, dass ihr Ehemann Stephan Günther eine Praxis für ästethische Chirurgie an der Königsallee betreibt – unter anderem für Intimchirurgie. „Dass ich auf seinen Beruf angesprochen werde, ist nichts Neues. Das war schon so, seit er die Praxis eröffnet hat.“ Von Anfang an war sie in die Idee involviert und hat ihren Partner unterstützt. Während es vor rund 15 Jahren noch mehr ein Tabu-Thema gewesen sei, sei es jetzt schon normaler, sodass auch in einer Fernsehsendung mit Millionen Zuschauern darüber gesprochen werde.