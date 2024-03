Verkehrswende in Düsseldorf Stadtradeln startet im Mai zum elften Mal

Bereits zum elften Mal beteiligt sich Düsseldorf am deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln. Der Wettkampf soll spielerisch Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in den Fokus der Menschen rücken. Dabei gilt es wieder, an 21 Tagen so viele Radkilometer zu sammeln, wie möglich. Die Teilnehmer können sich dafür zu Teams zusammenschließen. Los geht es in diesem Jahr am Donnerstag, 9. Mai. Das ist mit Christi Himmelfahrt ein Feiertag und könnte für viele direkt ein Ansporn sein, den Wettbewerb mit einer ausgiebigen Fahrradtour zu beginnen. Der letzte Tag des Stadtradelns ist dann am Mittwoch, 29. Mai.