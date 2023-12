Eilverfahren gegen Auflagen der Polizei Anmelder der Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf scheitern vor Gericht

Der weitere Antrag des Demo-Anmelders wurde als unzulässig zurückgewiesen. Er richtete sich gegen den Hinweis im Polizei-Bescheid, wonach die Parolen „From the river to the sea - Palestine will be free“, Abwandlungen davon sowie die Parole „Kindermörder Israel“ wegen ihrer klaren islamistischen, antiisraelischen, antisemitischen und anderweitig verhetzenden Färbung strafbar sind.