Düsseldorfer Königsallee : Anlieger lassen die Graffiti am Kö-Bogen entfernen

Am Nordende der Königsallee toben sich gerne die Graffiti-Sprayer aus. Im vorigen Jahr wurde die Verkleidung der Rampe des Kö-Bogen-Tunnels komplett verschmiert. Die Interessengemeinschaft der Kö ließ das graue Bauwerk zwischen Steigenberger Parkhotel und Kaufhof im Spätsommer schließlich reinigen. Bislang haben sich keine Sprayer mehr darauf verewigt. Dafür haben sie ein paar Meter weiter die breite Betonbank am Kopf des Corneliusplatzes für sich entdeckt. Dort sind einige Meter breite „Verzierungen“ zu sehen, die das Stadtbild an prominenter Stelle nicht gerade schmücken. Wer den Übergang der Kö in der Hofgarten am so genannten Stadtbalkon mit dem Parkhotel im Hintergrund fotografiert, hat die Graffiti jetzt mit auf dem Bild.