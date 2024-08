Anlagebetrüger in Düsseldof verurteilt Als 600.000 Euro einfach mal weg waren

Rund zehn Jahre nach umfangreichen Betrügereien zu Lasten argloser Geldgeber ist ein Geschäftsmann (63) am Dienstag beim Landgericht erfolgreich gewesen. In erster Instanz war er wegen acht Betrugsfällen mit einem Schaden von fast 600.000 Euro zu 26 Monaten Haft verurteilt worden. In seiner Berufung dagegen hat das Landgericht die Strafe jetzt deutlich gesenkt – und ließ den Berater auf Bewährung laufen. Zusätzlich muss er rund 13.000 Euro als Strafe zahlen.