Staatsanwaltschaft Düsseldorf Anklagen wegen Mitgliedschaft in ausländischer Terror-Vereinigung

In zweiten Anklagefall handelt es sich um einen Mann mit deutscher und mit marokkanischer Staatsangehörigkeit. Er sei hinreichend verdächtig, nach Syrien gereist zu sein und sich im Zeitraum von August 2012 bis Januar 2014 in drei Fällen als Mitglied der islamistisch-salafistischen Miliz Ahrar al-Sham an Kampfhandlungen beteiligt zu haben. Hierbei soll

er unter anderem mit einem Sturmgewehr und einer Maschinenpistole bewaffnet gewesen

sein, wie die Behörde berichteten.