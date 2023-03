Zwei Arbeiter starben an der Luisenstraße Anklagen wegen fahrlässiger Tötung nach Hauseinsturz in Düsseldorf

Nach dem Hauseinsturz an der Luisenstraße im Juli 2020 erhebt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nun Anklage gegen sechs Personen wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Baugefährdung. Aufgrund der Bedeutung der Sache und des Verfahrensumfangs soll der Fall vor der großen Strafkammer des Landgerichts Düsseldorfs verhandelt werden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.