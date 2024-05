Amtsgericht Düsseldorf Dicke Geldstrafe nach Schlägerei mit Bierkrug auf der Rheinkirmes

Er habe „überreagiert“, gab der Angeklagte zu. Dabei war er von einer Auseinandersetzung in jenem Bierzelt damals nicht mal direkt betroffen: Gegenseitig hatten sich Gäste an zwei Nebentischen mit Bier begossen, im folgenden Gerangel hat der Arbeiter laut Geständnis dann allerdings blindlings zugeschlagen. Auch ein Kumpan, gegen den demnächst getrennt verhandelt wird, hatte seinen Bierkrug als Schlagwaffe eingesetzt und einen Begleiter des 40-Jährigen ebenfalls am Kopf verletzt.