Landgericht Düsseldorf Falsche Paketboten raubten Frau in ihrer Wohnung aus

Um die Frau an jeder Gegenwehr oder sogar an einer Flucht zu hindern, soll der Komplize des Tatverdächtigen noch eine Pistole an ihren Kopf gesetzt haben. In der Anklage heißt es jetzt, diese Waffe sei damals nicht geladen gewesen. Mitten in diesem Schrecksszenario war das für das Opfer allerdings nicht erkennbar. Das Täter-Duo soll die Wohnung der Frau dann gründlich durchsucht haben.