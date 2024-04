Dramatische Szenen vor Hotel in Düsseldorf Elternpaar soll erwachsene Tochter wegen Liebesbeziehung entführt haben

Einem Ehepaar aus Essen wird vorgeworfen, mit einer Entführung ihrer eigenen Tochter (24) einen Familienkonflikt auf brutale Weise auf die Spitze getrieben zu haben. Über eine entsprechende Anklage gegen den 49-jährigen Vater und die 48-jährige Mutter soll in der kommenden Woche eine Amtsrichterin in Düsseldorf verhandeln. Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Unfallflucht – so lauten die konkreten Vorwürfe gegen das Elternpaar.