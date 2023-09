In Düsseldorf fliegen die Fetzen Eine Diva prallt auf einen Taxifahrer

Treffpunkt für das Gespräch mit unserer Redaktion ist das Theater an der Kö, wo Anja Kruse und Ingolf Lück derzeit in dem Zwei-Personen-Stück „Brauchen Sie ‚ne Quittung?“ spielen. In der Komödie von René Heinersdorff mit Musik von Harold Faltermeyer wird viel gesungen, Lück erweist sich darin zudem als Meister am Saxofon. Das glänzende Instrument soll mit aufs Foto. Auf der Etappe zwischen Theater und Kö-Graben entlockt ihm Ingolf Lück schwungvolle Töne. Und den Leuten ein Lächeln. Munter schreitet er voran. „Ich war früher mal Straßenmusiker, habe mir so mein Studium verdient“, sagt er. Früh spielte er Cello und Gitarre, hinzu kamen Akkordeon, Schlagzeug und Klavier. Zuletzt das Saxofon.