Betreuung in Düsseldorf Anhaltender Erziehermangel bremst Kita-Ausbau aus

Trotz der Bemühungen der Stadt, dem Fachkräftemangel bei Erzieherinnen und Erziehern entgegenzuwirken, bremst die angespannte Situation auf dem Jobmarkt den Kita-Ausbau aus. So steht es im Jahresbericht 2022 zur Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Düsseldorf, der in der kommenden Woche im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wird.