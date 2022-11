Weihnachtsstimmung in Düsseldorf Angermunder Nikolausmarkt ist zurück

Gefragt, warum dieser so beliebte Markt immer am Samstag vor dem ersten Advent nur einen halben Tag dauere, hat Andrea Lindenlaub eine klare Aussage parat: „An zwei Tagen kämen die gleichen Leute wie an einem. Nur halt zeitversetzt. Zwei Tage zu organisieren, ist aber doppelt so teuer. Da fallen höhere Versicherungsgebühren und entsprechend höhere Standmieten an. Dafür geben die an den meisten Ständen erzielten Umsätze nicht genügend her.“ Alle Stände werden von Angermundern oder Bürgern der näheren Umgebung betrieben. Viele sind seit dem Beginn des 1992 gegründeten Nikolausmarktes dabei, zum Beispiel der sehr beliebte Ausschank von Feuerzangenbowle.