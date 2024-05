Karneval in Düsseldorf Session ist gesichert: Angermund hat ein neues Prinzenpaar

Beide schätzen die Angermunder Dorfgemeinschaft. Ihre Freizeit verbringen beide vorzugsweise sportlich. Egal ob Wandern, Joggen oder Fahrradfahren – Hauptsache raus in die Natur. Reisen und nicht zuletzt der Besuch von Kulturveranstaltungen zeigen die Weltoffenheit dieses sympathischen Paars. Auch im Beruf verbringen sie viel Zeit zusammen. Beide sind Beschäftigte in der IT bei der Deutschen Bundesbank. Hier haben sie sich auch kennen- und liebengelernt. Gekürt werden Christoph und Diana am 16. November in Angermund.