Prinzenpaarkürung in Düsseldorf Das ist das neue Angermunder Prinzenpaar

Prinz Macke wurde 1974 in Datteln geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Oer-Erkenschwick. Bereits als Teenager kam er zu Altweiber-Fastnacht nach Düsseldorf. 2003 zog es den Informatikkaufmann dann berufsbedingt nach Düsseldorf, wo er auch heute noch als Product Owner bei der Ärztekammer Nordrhein arbeitet. Zusammen mit seiner Frau Cordula lebt er seit 2009 in Angermund. Über seine Kinder Charlotte und Robert kam er zur 11 Pille, aber auch in anderen Angermunder Vereinen ist er aktiv. So spielt er zum Beispiel Walking Football beim TVA und Tennis beim ATC. Außerdem ist er passiver Fußballspieler bei der Fortuna und beim Heimatclub „Spielvereinigung Erkenschwick“.