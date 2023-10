Amtsgericht Düsseldorf Angeklagter soll 500.000 Euro veruntreut haben - Freispruch

Alles richtig gemacht – und zehn Jahre später trotzdem angeklagt: So hat ein Familienvater (49) am Dienstag eine Fülle von Untreuevorwürfen vor dem Amtsgericht eingeschätzt. Demnach habe er von 2013 bis 2015 als Geschäftsführer einer Immobilienfirma fast eine halbe Million Euro von Firmenkonten heimlich für sich abgezweigt, also veruntreut.