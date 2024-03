Mit Hockeyschläger angegriffen Angeklagter schweigt zur Attacke gegen Obachlosen auf Grand-Central-Gelände

Mit einem schweigenden Angeklagten hat am Mittwoch beim Landgericht der Raubprozess um einen Überfall auf einen Obdachlosen begonnen. Einem Kostenpflichtiger Inhalt 43-jährigen Monheimer wird vorgeworfen, frühmorgens im Juli 2023 in die Behelfsbaracke eines Wohnungslosen (25) auf dem Gelände des Grand Central eingedrungen zu sein, den Schlafenden mit einem Hockeyschläger schwer verletzt und ihm dann dessen komplette Habseligkeiten geraubt zu haben. In einem früheren Vernehmungstermin hatte der Angeklagte das bestritten. Dabei soll es nach Worten seines Anwalts vorerst auch bleiben. Demnach steht den Richtern jetzt wohl ein Indizienprozess bevor.