Prozess in Düsseldorf : Angeklagter schweigt nach Bluttat im Haifapark

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Im September 2020 war ein Mann aus dem Obdachlosenmilieu in einem Düsseldorfer Park erstochen worden. Jetzt steht ein Verdächtiger vor Gericht – verweigert bisher aber komplett die Aussage.

(wuk) Rund zehn Monate nach einer mysteriösen Bluttat im Oberbilker Haifapark, bei der ein 41-Jähriger aus dem Obdachlosenmilieu getötet wurde, hat am Donnerstag beim Landgericht der Prozess gegen einen 31-Jährigen aus Duisburg begonnen. Dieser war durch DNA-Spuren ermittelt worden, ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

In der Nacht des 19. September 2020 soll er einen Streit mit dem späteren Opfer gehabt und den 41-Jährigen durch einen Messerstich tödlich verletzt haben. Doch über den Anlass für diesen Streit und den Ablauf der Tat kann bisher nur spekuliert werden. Der Angeklagte soll schon seit der Festnahme jede Aussage verweigern. Als gesichert gilt daher nur, dass das sich spätere Opfer in der Tatnacht mit zwei Kumpanen in der Grünanlage aufhielt. Als seine Begleiter dann loszogen, um zu einem nahe gelegenen Kiosk zu gehen, blieb der 41-Jährige allein zurück.