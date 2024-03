Prozess beim Amtsgericht Düsseldorfer schickt Double zur Führerschein-Prüfung

Bei Prüfungsangst schickt man einfach einen Stellvertreter in die Tests – dann klappt es auch mit einem deutschen Führerschein. Damit brachte sich ein 40-jähriger Familienvater am Dienstag jedoch wegen Missbrauchs von Ausweispapieren auf die Anklagebank beim Amtsgericht. 1600 Euro Strafe (40 Tagessätze), die gegen ihn verhängt worden waren, wollte er aber nicht zahlen. Mit Frau und drei Kindern müsse er von rund 1500 Euro Sozialunterstützung leben – und in seiner Heimat sei es sogar „üblich“, bei Behördengängen einen Stellvertreter zu schicken.