Angriff auf seine Frau Angeklagter muss nach Messerattacke dauerhaft in Psychiatrie

„Stimmen im Kopf“ hatten einem Familienvater (49) angeblich befohlen, seine Frau zu töten. Das hatte er zu Prozessbeginn Mitte April vor dem Schwurgericht geschildert. Weil er mit einem Küchenmesser in einer Novembernacht 2023 auf seine Frau im gemeinsamen Schlafzimmer in Düsseltal losgegangen war, sie fast tödlich verletzt hatte, soll er jetzt dauerhaft in einer geschlossenen Psychiatrie-Klinik bleiben. Das hat das Landgericht am Montag entschieden und ist damit dem Antrag des Staatsanwalts gefolgt.