Naschwaren zum Weiterverkauf Düsseldorfer klaute Schokolade, um Sucht zu finanzieren

Kann man den Diebstahl von Süßwaren und Knabberzeug für mehr als 300 Euro noch mit abruptem Heißhunger erklären? Das wäre einem 51-jährigen Drogensüchtigen am Mittwoch vor dem Amtsgericht wohl extrem schwer gefallen. Stattdessen ließ er über seinen Anwalt also direkt bestätigen, dass er die Naschwaren nur zum Weiterverkauf und zur Finanzierung seiner Rauschgiftsucht gestohlen hatte. Jetzt jedoch will er „unbedingt eine Therapie“ antreten, so der Advokat. Der Richter gab dem Seriendieb die Chance dazu – und schickte ihn für zehn Monate hinter Gitter.