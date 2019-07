Düsseldorferin gestorben : Angeklagter gesteht absichtliche Kollision mit parkendem Auto

Düsseldorf/Darmstadt Er rast mit hoher Geschwindigkeit auf einen Autobahn-Rastplatz und kracht in den Wagen einer Familie aus Düsseldorf. Eine 39-Jährige stirbt, ihr Sohn wird schwer verletzt. Der 18-jährige Fahrer gesteht die Tat zum Prozessauftakt. Ihm wird Mord vorgeworfen.

Nach einem tödlichen Unfall auf einem Autobahn-Parkplatz in Südhessen hat ein 18-Jähriger zum Auftakt des Mordprozesses ein Geständnis abgelegt. Er sei verantwortlich für den Tod einer Frau aus Düsseldorf und die schweren Verletzungen ihres Sohnes, gestand er am Donnerstag vor dem Landgericht Darmstadt in einer von seinem Anwalt verlesenen Einlassung. Er bezeichnete sich selbst als „Autonarren“ und erklärte, aus Angst vor einem weiteren Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein vor der Polizei geflohen zu sein. „Ich bin in den Pkw der Familie gefahren, weil ich die Situation völlig falsch eingeschätzt und die Kontrolle verloren habe.“