Amtsgericht Düsseldorf Geldauflage als Spende überwiesen – Angeklagte erneut vor Gericht

Basis dafür ist ein formeller Fehler der Frau. Sie hatte vor einem Jahr als Angeklagte zunächst bestritten, dass einer ihrer drei Hunde im Aaper Wald eine Spaziergängerin (22) angefallen und ihr drei Mal ins rechte Bein gebissen habe. Vor Gericht beharrte die 60-Jährige darauf, dass sie den bissigen Hund nicht kenne, sich nur aus Fürsorge um die verletzte Spaziergängerin gekümmert habe. Das Biss-Opfer und eine Zeugin aus einem nahen Reitstall widersprachen aber. Beide sagten aus, dass die Angeklagte den frei laufenden und bissigen Hund später in ihr Auto geladen habe. Damals im September 2022 machte der Richter klar, dass also noch weitere Zeugen zu vernehmen wären. Vorher aber winkte die angeklagte Hundehalterin plötzlich ab: Sie habe „keine Kraft mehr“ für die Fortsetzung des Prozesses, war sogar bereit, 300 Euro als Auflage für die Bisse des angeblich fremden Hundes anzuerkennen – wenn das Verfahren vorläufig eingestellt würde. Das fand der Richter akzeptabel. Doch geschickt hat die Frau dieses Geld dann als „Spende“ an einen Verein – und dadurch gilt ihre Auflage jetzt als „nicht erfüllt“. Denn Spenden können – im Unterschied zu gerichtlich verhängten Auflagen – steuerlich geltend gemacht werden. Formell habe die Frau ihre Geldauflage also nicht bezahlt, so der Richter. Daher hat er das Verfahren um die Hundebisse wegen der noch offenen Auflage jetzt wieder aufgegriffen. Was für die 60-Jährige bedeutet: Sie muss wegen des alten Vorwurfs demnächst erneut auf die Anklagebank. Ob ihr Verfahren dann noch einmal gegen eine Geldauflage eingestellt wird, ist ungewiss. Sicher ist nur: Ihre als „Spende“ bereits gezahlten 300 Euro werden ihr von der Justiz jetzt nicht angerechnet.