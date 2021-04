Prozess in Düsseldorf : Angeklagte kann sich angeblich nicht an Mordversuch erinnern

Die Angeklagte, die von Anwalt Karl Haas vertreten wird, will sich an die Tat nicht erinnern können. Foto: RP/Wulf Kannegießer

Düsseldorf Eine drogensüchtige Frau soll versucht haben, eine Rentnerin, der sie Geld schuldete, umzubringen. Die Frau wurde schwerst verletzt gefunden. An die Attacke kann sich die Angeklagte angeblich nicht erinnern.

Angeblich nur bruchstückhaft erinnert sich eine 58-jährige Drogensüchtige an eine Begegnung mit einer Geldgeberin (74) in deren Wohnung in Eller. Dort sei es an einem Oktoberabend 2020 zwar zum Streit zwischen beiden Frauen über geliehenes Geld in Höhe von mehr als 3200 Euro gekommen. Doch was genau dann passiert ist, weiß die Besucherin wegen eines Drogenrausches angeblich nicht mehr.

Das sagte sie am Dienstag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht. Hier wird ihr allerdings ein kaltblütiger Mordversuch aus Habgier angelastet, weil sie ihre Geldgeberin durch Stiche, Schnitte und massive stumpfe Gewalt beinahe umgebracht haben soll, um sich ihrer Schulden zu entledigen. „Ich hatte nicht vor, ihr etwas anzutun“, widersprach die Angeklagte.

Ihre erste Aussage kurz nach der Bluttat, wonach sie das Opfer eine Woche vor der Tat zuletzt gesehen habe, hat Angeklagte jetzt widerrufen. In einem Teilgeständnis räumte sie mit piepsiger Stimme flüsternd ein, dass sie zur Tatzeit in der Wohnung des Opfers war und es dort Streit um die Schuldentilgung gab. Vor einem Supermarkt in Eller, wo die Angeklagte ein Obdachlosen-Magazin anbot, waren sich beide Frauen zuvor vielfach begegnet.

Dabei soll die Angeklagte über ihre kleine Rente geklagt und versichert haben, sie könne kleine Darlehen sofort zurückzahlen, sobald ihr eine Erbschaft ausgezahlt würde. Aus Mitgefühl hatte die Rentnerin der Angeklagten finanziell mehrfach ausgeholfen, doch als die Familie der Geldgeberin im Oktober 2020 darum bat, die Angeklagte solle das Geld wenigstens in 50-Euro-Raten abstottern, wurde die Geldgeberin kurz danach in ihrer Wohnung fast getötet.

An Kopf, Hals und Oberkörper trug die alte Dame schwere und schwerste Verletzungen davon, darunter Brüche am Unterkiefer, dem Schädeldach und auch ein Schädel-Hirn-Trauma. Laut Anklage soll die 58-Jährige die Seniorin nach der Gewaltattacke blutüberströmt und über Stunden hinweg hilflos zurückgelassen haben, in der Überzeugung, das Opfer werde an den Verletzungen sterben.

Doch ist die Rentnerin von ihrem Pflegedienst am nächsten Morgen gefunden und gerettet worden, konnte sogar noch den Namen ihrer Peinigerin nennen. Die Angeklagte gibt nun an, sie habe im Drogenrausch gehandelt, könne sich deshalb kaum noch an Details jener Begegnung erinnern. Sie wisse aber, die Seniorin „war noch ansprechbar, als ich wegging“. Und angeblich habe sie dem lebensgefährlich verletzten Opfer noch zwei Kissen unter den Kopf gelegt, bevor sie ging.