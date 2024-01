Straßenreinigung zum Jahreswechsel Awista entsorgte in Düsseldorf an Neujahr rund 80 Kubikmeter Müll

Das Stadtreinigungsunternehmen Awista zieht eine positive Bilanz der Müllentsorgung an Neujahr. An die 80 Kubikmeter seien in diesem Jahr auf den Rheinbrücken und in der für den Sondereinsatz vorgesehenen Zone zwischen Medienhafen und nördlicher Altstadt eingesammelt worden. „Das entspricht in etwa dem Vorjahr, ist aber etwas weniger als die in einigen Jahren vor der Corona-Pandemie registrierten Spitzenwerte“, sagt Elke Brauer von der Unternehmenskommunikation. Grund für diesen leichten Rückgang sei wohl das Böllerverbot in weiten Teilen der Altstadt. „Dieser Trend gilt aber nicht für den sonstigen dort hinterlassenen Müll, deshalb findet der Einsatz auch weiterhin in der gewohnten Stärke statt“, so die Sprecherin.