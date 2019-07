Sanierungen in Düsseldorf : An diesen Stellen wird in den Sommerferien gebaut

Info

Umweltspuren Am Mittwoch, 17. Juli, wird die politisch beschlossene zweite Stufe der Umweltspur auf der Merowingerstraße eingerichtet. Nach einer positiv verlaufenen Eingewöhnungsphase des neuen Sonderfahrstreifens wird dieser in Richtung Südring verlängert. Es steht dann nur noch eine anstatt zwei Linksabbiegespuren vom Südring in die Merowingerstraße zur Verfügung. Die dafür erforderlichen Markierungsarbeiten finden im Laufe dieses Tages – außerhalb der Hauptverkehrszeiten – an den Knotenpunkten Münchener Straße/Südring und Kopernikus-/Merowingerstraße statt.

Zeitraum Der Verkehrsversuch läuft bis etwa Ostern 2020.

Kosten Sie betragen gut 50.000 Euro für das Einrichten der beiden Spuren.