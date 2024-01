Einkaufen in Düsseldorf An diesen Sonntagen sollen 2024 die Geschäfte öffnen

Zehn Mal sollen in diesem Jahr Geschäfte in der Stadt an einem Sonntag öffnen. Der Stadtrat hatte mit Mehrheit für folgende Termine gestimmt: In der Innenstadt samt Altstadt und Carlstadt am 10. März zur Messe Pro-Wein (inklusive Kaiserswerth), am 2. Juni zur Messe Drupa, am 1. September zum Caravan-Salon und am 1. Dezember und damit am ersten Advent zum Weihnachtsmarkt.