Neue Wohnungen in Düsseldorf : Ein neues Quartier an der Hansaallee

An der Schwalmstraße/Hansallee in Oberkassel wird das alte ZF-Gelände derzeit überplant. Es ist 2,4 Hektar groß. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Die Pläne der Siegerbüros für 320 Wohnungen, Schule, Kita und Handel müssen noch überarbeitet werden. Das Gelände wird stark verdichtet und soll noch mehr Grün erhalten.

Im Februar hat eine Jury-Sitzung zur Entwicklung des 2,4 Hektar großen Geländes stattgefunden, den zweistufigen Wettbewerb hat die Stadt mit dem Entwickler Zarweb organisiert. Nun geht es um die Überarbeitung des Siegerentwurfs, an diesem Donnerstag tagt der Planungsausschuss dazu. Der erste Preis ging an die Architekten Baumschlager Eberle, für die Freiraumplanung ist das Büro Planstatt Senner im Boot. Das Team lässt die großen Bestandsgebäude an der Hansaallee aus rotem Brandstein als identitätsstiftendes Bauwerk stehen, sie werden aber aufgestockt. Sie wirken dominant und das gilt auch für den geplanten Hochpunkt an der Hansaallee, daneben jedoch gibt es offene und geschlossene Blockstrukturen mit Plätzen und Höfen, die aber niedriger ausfallen und trotz ihrer hohen Verdichtung einen Übergang zur Wohnbebauung in der Nachbarschaft schaffen sollen. Es sind Wege zur Verknüpfung geplant, was jedoch bei den Nachbarn keineswegs nur auf Zustimmung stößt.