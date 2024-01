Güterzugstrecken durch Düsseldorf Die Rather können auf Lärmschutz hoffen

Die Rather kämpfen seit Jahren vergebens um Lärmschutz, denn sie wohnen an der Güterzugstrecke 2324, welche die Städte Genua und Rotterdam verbindet. In Düsseldorf verläuft diese von Rath nach Eller. Sie gehört zu der meistbefahrenen Route in Deutschland und das wird auch so bleiben. Denn in den nächsten Jahren ist eine hohe Taktverdichtung auf der Strecke geplant. Im Extremfall sind alle drei Minuten Züge auf der Strecke unterwegs, was 480 Züge in 24 Stunden ergeben würde, hatte die Deutsche Bahn auf einer Infoveranstaltung vorgerechnet.